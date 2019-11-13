Профильный комитет Госдумы должен обсудить поправки к законопроекту о регулировании работы зарубежных СМИ – иноагентов

Профильный комитет Госдумы должен обсудить поправки к законопроекту о дополнительном регулировании работы зарубежных СМИ – иноагентов. Одна из них предполагает наделение таким статусом физических лиц. По оценке сенатора Андрея Климова, нововведения могут затронуть в общей сложности 20 — 30 человек.