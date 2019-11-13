Дональд Трамп хочет уволить главу аппарата Белого дома Мика Малвэни

Помощники президента советовали отказаться от таких мер. По их мнению, это будет не самым лучшим решением во время начатой демократами процедуры импичмента, пишет газета «Вашингтон пост». По ее данным, гнев Трампа вызвал брифинг, на котором Малвэни признал, что военная помощь Украине якобы была заморожена с целью оказать давление на Киев, чтобы тот начал расследование по делу сына бывшего вице президента США Джозефа Байдена. Однако сразу после брифинга Малвэни заявил, что СМИ исказили его слова.