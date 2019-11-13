Реджеп Тайип Эрдоган сегодня проведет переговоры с Дональдом Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня проведет переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Это произойдет в ходе визита Эрдогана в США.

Главной темой встречи турецкого и американского президентов станет покупка Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на помощника Эрдогана. По его словам, переговоры в Вашингтоне могут стать решающими в контексте урегулирования разногласий между Турцией и США. На этом фоне в Пентагоне вновь подчеркнули, что Анкара не может одновременно закупать российские комплексы и участвовать в программе создания новейших истребителей F-35, проводимой НАТО. Другая тема встречи Эрдогана и Трампа – ситуация в Сирии. Эрдоган в преддверии переговоров сказал о намерениях объяснить американскому президенту, а позднее – и российскому лидеру Владимиру Путину, что они не смогли, по мнению Эрдогана, решить проблему терроризма в регионе. Боевиками, в частности, Анкара считает бойцов курдских вооруженных формирований на севере Сирии. Против них Турция начала операцию в середине октября. Позднее она достигла договоренностей с Россией и США об отводе курдских войск от приграничных районов Сирии.

После визита в США Эрдоган намерен провести телефонный разговор с Путиным. В Кремле, в свою очередь, не исключили их личной встречи в январе следующего года.