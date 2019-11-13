Штрафы за хулиганство в России могут повысить в 5 раз – до пяти тысяч рублей

О том, что власти прорабатывают новую редакцию Кодекса административных правонарушений, пишут «Ведомости». В нем появится больше статей. В числе принципиально новых составов нарушений — выгул собак опасных пород без намордника и поводка в общественных местах, а также нарушение права на пользование государственным языком России либо республик.