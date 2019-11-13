ФСБ предупредило о рисках, которые повлечёт единая база данных россиян

Её в своё время предложил создать президент Путин. Законопроект разработало правительство.

Федеральная служба безопасности опасается утечек информации о лицах, которые находятся под госзащитой – это в том числе судьи, прокуроры, следователи, сотрудники силовых ведомств. Идею создания единой базы данных россиян, предложенную правительством в ФСБ назвали крайне опасной, пишет газета КоммерсантЪ. Силовики сомневаются в эффективности: механизм интегрирования данных из разных ведомств – в том числе МВД, Минобороны и Налоговой службы в проекте закона не прописан. Неясно также кто ответит за утечки данных, объясняют позицию в службе безопасности. Замечания к законопроекту ФСБ направила в администрацию президента. Со своей стороны думский комитет по федеративному устройству предложил отложить рассмотрение документа во втором, основном чтении, поскольку единая база потребует серьёзных сумм из госбюджета. В сентябре документ Госдума приняла в первом чтении. В едином ресурсе сведений о населении должны быть полные анкетные данные каждого россиянина, включая дату и место рождения, пол, гражданство, семейное положение, а также ИНН, СНИЛС, полис ОМС и другие документы. Так власти хотят бороться с правонарушениями и мошенничеством при получении мер соцподдержки и уплаты налогов.

По замыслу правительства Федеральная налоговая служба должна отвечать за единую базу данных и обеспечивать защиту информации.