Японский зонд «Хаябуса-2» покинул астероид Рюгу и направился к Земле

Об этом объявило Японское агентство аэрокосмических исследований. Миссия «Хаябуса-2» на Рюгу продолжалась примерно полтора года, и теперь аппарат вернуться со взятыми с астероида образцами пород.
2019-11-13T07:45:00+03:00
2019-11-13T07:47:56+03:00
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07:45, 13 ноября 2019
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