Уличенная в плагиате член правительства Казахстана освобождена от должности

Это сообщили в пресс-службе премьер-министра. Ранее одна из сотрудниц министерства образования заявила в соцсетях, что большая часть диссертации вице-министр образования и науки Фатима Жакыпова заимствовала из чужих работ. Это стало поводом для проверки.