Z Архив новостей новости
5 0 6 0
07:00, 13 ноября 2019

Сразу в нескольких странах запустился новый онлайн-кинотетар от компании Disney

Стриминговый сервис не выдержал наплыва посетителей.

«Невозможно подключиться к Disney+», «Возникла проблема. Попробуйте перезагрузить приложения» — такие сообщения увидели многие пользователи нового онлайн-кинотеатра уже через несколько часов после его открытия в США, Канаде и Нидерландах. Резкий наплыв зрителей, ждавших запуска два года с момента анонса, обрушил сеть, пишет портал DTF. В компании отметили, что число пользователей превысило и без того высокие ожидания. Но обвал сети не единственная возникшая на старте проблема – «Disney+» запустился вместе со своим первым оригинальным сериалом «Мандалорец», снятым по вселенной «Звездных войн». Не прошло и нескольких минут, как первая серия оказалась на торрент-трекерах. Тем не менее, сервис предлагает своему зрителю огромную коллекцию из примерно 7500 эпизодов сериалов – 500 фильмов, снятых студиями Disney, Pixar, Marvel, LucasFilm. Онлайн-кинотеатр от Disney называют одним из реальных конкурентов лидера рынка – Netflix.

В марте Disney+ заработает еще в нескольких европейских странах. Не исключено, что Россия окажется в их числе, но пока ее в списке нет.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 7 ноября Поздравить…

5 257 6 7760 07.11
Kэхо москвы, праздники, день рождения, опросы, события
Блоги

Карина Орлова журналист

«Теперь припоминаю». Соратник Трампа изменил свои показания в рамках импичмента В деле появились первые показания, данные под присягой, от высокопоставленного чиновника, который напрямую контактировал с Трампом и получал от него указания…

5 223 6 59349 06.11
Kсша, трамп, расследования, мнения
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Третья стена Для полновесного падения Берлинской стены нужно сначала пережить падение Берлина, и в свете отечественных перспектив это не внушает особого оптимизма…

5 153 6 42698 06.11
Kвласть, общество, мнения
Голосование
Подходит ли Михаил Светов на роль лидера российской оппозиции?
5 78 6 5654 10.11
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Советизация Америки идет полным ходом Теперь вот поощряется «стукачество», но все это напоминает и известную теорию сталинского времени об усилении вражеской активности по мере строительства социализма…

5 197 6 14716 07.11
Kсша, выборы, политика, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Где разместить вытрезвитель №1? Кто заинтересован и кто будет включён в схему? В первую очередь тот, кто будет ставить своим сотрудникам план и те, кто будет оказывать услуги по выводу из состояния нестояния….

5 104 6 33750 06.11
Kвласть, штрафы, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Браво, Мексика! Браво, независимость! Мексика, в отличие от многих других стран Латинской Америки, проявила суверенную самостоятельность, приняв решение о предоставлении убежища и, в последующем, статуса беженца бывшему президенту Боливии Моралесу…

5 80 6 7698 12.11
Kобщество, боливия, власть, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Волки и волки Россия регулярно становилась объектом агрессии со стороны европейской семьи…

5 252 6 27822 11.11
Kвнешняя политика, рф, сша, саудовская аравия, европа, мнения
Интервью В круге СВЕТА

Гасан Гусейнов Михаил Павловец гости: Гасан Гусейнов, Михаил Павловец

«В начале было слово…» 3182089

5 43 6 5260 12.11
#слушать 48:04 ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Kполитика, общество, власть, видео, передачи
Блоги

Николай Патрушев: Безопасность России в современном мире В отношении СНГ и ОДКБ Западом проводится политика, направленная на разрушение единого гуманитарного пространства и дальнейшее разобщение народов. Взращиваются национализм и неонацизм, неприкрытая русофобия…

5 172 6 21410 12.11
Kобщество, безопасность, экономика, сша, статьи, события
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Компьютерные игры Понять человека, над которым издеваются, глумятся, унижают — я могу. Не дай бог, оказался бы на его месте, сам взял бы автомат и перестрелял эту сволоту. Но простить – невозможно…

5 190 6 35930 06.11
Kобщество, происшествия, армия, мнения
Блоги

+ Рамзан Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в интернете Рамзан Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в интернете В эфире телеканала «Грозный» он сказал, что готов «убивать, сажать и пугать» до тех пор, пока в интернете не воцарятся гармония и взаимное уважение…

5 216 6 32298 06.11
8читать ;смотреть
Интервью Особое мнение

Александр Проханов гость: Александр Проханов писатель

Эта изнурительная и надрывная индустриализация сталинская – ведь строили не казино, строили не торговые центры, не бардаки, — строили оборонные заводы…

5 108 6 18618 06.11
#слушать 38:43 8читать ;смотреть $скачать 8.9 МБ
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Кризис в Боливии Лихорадит Боливию – о своей отставке заявил президент этой страны Эво Моралес. При этом накануне, 10 ноября, он объявил о проведении новых президентских выборов в ближайшее время…

5 101 6 13721 11.11
Kболивия, политика, события
Блоги

Протокол заседания комиссии ученого совета НИУ ВШЭ по академической этике ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать профессору НИУ ВШЭ Г.Ч. Гусейнову принести публичные извинения за сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний, повлекших за собой ущерб для деловой репутации университета…

5 215 6 30311 08.11
Блоги

Алексей Венедиктов: За электронным голосованием — будущее. Это неизбежно О протестном Шиесе, электронном голосовании и делах против журналистов…

5 39 6 5626 11.11
Kобщество, выборы, политика, мусор, экология

Популярное за неделю

Новости

В Ставропольском крае нашли живой 16-летнюю школьницу после двух дней поисков По предварительным данным, никаких преступлений в отношении нее не совершено

5 0 6 802
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Представим, что было бы, если за зарезывание 6-летнего ребенка в детсаду объяснялись бы пропагандисты минобороны. В их интерпретации наверняка причиной события стала бы общая психологическая нестабильность ребенка…

5 90 6 110868 06.11
#слушать 51:32 8читать ;смотреть $скачать 11.8 МБ
Голосование

3180839
«Судебные процессы Швейцарии».
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 3 6 5773 10.11
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Об Олеге Соколове. Лютая питерщина Об Олеге Соколове. Лютая питерщина Более петербургского убийства я не помню за последние 20 лет…

5 154 6 220608 09.11
8читать ;смотреть
Kвидео, криминал, петербург, происшествия, события
Блоги

+ Максим Галкин: Советские времена вернулись, в худшем смысле слова Максим Галкин: Советские времена вернулись, в худшем смысле слова Телеведущий посетовал на цензуру на российском телевидении…

5 184 6 120368 10.11
8читать ;смотреть
Kюмор, политика, путин, власть, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8158652
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4258159

Сегодня в эфире