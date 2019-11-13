Сразу в нескольких странах запустился новый онлайн-кинотетар от компании Disney

Стриминговый сервис не выдержал наплыва посетителей.

«Невозможно подключиться к Disney+», «Возникла проблема. Попробуйте перезагрузить приложения» — такие сообщения увидели многие пользователи нового онлайн-кинотеатра уже через несколько часов после его открытия в США, Канаде и Нидерландах. Резкий наплыв зрителей, ждавших запуска два года с момента анонса, обрушил сеть, пишет портал DTF. В компании отметили, что число пользователей превысило и без того высокие ожидания. Но обвал сети не единственная возникшая на старте проблема – «Disney+» запустился вместе со своим первым оригинальным сериалом «Мандалорец», снятым по вселенной «Звездных войн». Не прошло и нескольких минут, как первая серия оказалась на торрент-трекерах. Тем не менее, сервис предлагает своему зрителю огромную коллекцию из примерно 7500 эпизодов сериалов – 500 фильмов, снятых студиями Disney, Pixar, Marvel, LucasFilm. Онлайн-кинотеатр от Disney называют одним из реальных конкурентов лидера рынка – Netflix.

В марте Disney+ заработает еще в нескольких европейских странах. Не исключено, что Россия окажется в их числе, но пока ее в списке нет.