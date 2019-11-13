В Алтайском крае перед визитом Дмитрия Медведева посадили ели и даже скосили траву, несмотря на мороз и снег

Подвалы многоквартирных домов Барнаула полицейские последние дни опечатывали, коммунальщики тоже без дела не сидели. Они сажали в 15-тиградусный мороз деревья и косили траву. Фотографии и видео пользователи выкладывали в соцсетях. В комментариях называли очередной показухой действия чиновников, предлагали покрасить оставшуюся траву, а также иронизировали по поводу того, как на глазах преобразилась столица Алтайского края. Аналогичную картину можно было увидеть в селе Санниково, где коммунальные службы приводили в порядок газоны, припорошённые снегом, пишет Регнум. Поводом для таких экстренных мер в неподходящее для покоса время года стал визит на Алтай Дмитрия Медведева. Глава правительства приехал в Барнаул накануне вечером, он встретился с руководителем региона Виктором Томенко. Тот отчитался о реализации национальных проектов. Сегодня Медведев приедет в Санниково, где обсудит с алтайскими чиновниками вопросы развития сельского хозяйства.

До Барнаула Медведев побывал в Новосибирске, где также опечатали чердаки и подвалы многоквартирных домов, а возле железнодорожного вокзала эвакуировали припаркованные автомобили.