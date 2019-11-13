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06:45, 13 ноября 2019

Исторический центр Венеции оказался полностью затоплен

Как сообщает агентство ANSA, уровень воды на популярной среди туристов площади Святого Марка уже достиг одного метра. Это вызвано проливным дождем во время сезонного повышения уровня моря. Власти города допускают, что будет объявлен режим ЧС.



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