Исторический центр Венеции оказался полностью затоплен

Как сообщает агентство ANSA, уровень воды на популярной среди туристов площади Святого Марка уже достиг одного метра. Это вызвано проливным дождем во время сезонного повышения уровня моря. Власти города допускают, что будет объявлен режим ЧС.
2019-11-13T06:45:00+03:00
2019-11-13T06:48:59+03:00
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06:45, 13 ноября 2019
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