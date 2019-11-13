Хиллари Клинтон не исключила, что будет снова баллотироваться на пост президента США

«Никогда не говори никогда», — сказала бывший госсекретарь в интервью Би-би-си. Хиллари Клинтон была соперницей Дональда Трампа на выборах в 2016 году. Следующие выборы пройдут в США через год.
2019-11-13T06:30:00+03:00
2019-11-13T06:32:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:30, 13 ноября 2019
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