В Лондоне продолжается Итоговый турнир Ассоциации теннисистов профессионалов

Сегодня свой второй матч проведет там россиянин Даниил Медведев.

Свой стартовый матч в Лондоне Медведев проиграл греку Циципасу. И больше ошибаться права не имеет. Сегодняшний соперник Даниила – первый номер мирового рейтинга Рафаэль Надаль. Которого россиянин в своей карьере пока не обыгрывал. А оба поражения потерпел в этом году. Причем, всякий раз – в финалах! На старте нынешнего турнира Рафа, к слову, тоже проиграл – Саше Звереву из Германии. Так что встреча с Медведевым для Надаля также станет важной с турнирной точки зрения. Примечательно, что букмекеры отдают небольшой перевес российскому теннисисту. Памятуя, видимо, о недавней травме Надаля. И его не самом удачном выступлении на харде. В другом матче дня в группе сыграют сегодня Циципас и Зверев.

Накануне вторую победу на итоговом турнире одержал австриец Доменик Тим. Он обыграл серба Новак Джокович и вышел в полуфинал турнира.