В Ростове пройдут предварительные слушания по делу о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Дагестане

При этом следствие не включило певца, а также Аллу Пугачёву и её мужа Максима Галкина в список свидетелей.

Обвинения предъявили четырём жителям Дагестана. Они по версии следствия в июле 2017го года хотели взорвать бомбу на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале. Взрывчатку начинили поражающими элементами. План сорвался, поскольку территория Летней эстрады филармонии, на которой выступал поп-исполнитель, хорошо охранялась полицией. Фигуранты вину не признали. Один из них Хидернеби Казуев сообщил следствию, что планировал не теракт, а покушение на Киркорова, и ему это якобы заказал муж Аллы Пугачёвой Максим Галкин. Половину суммы – миллион рублей — фигурант по его словам получил. Его адвокат просил включить всех трёх звёзд в список свидетелей, в этом отказали. Защита намерена на предварительном заседании попросить Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону повторно вызвать звёзд шоу-бизнеса. Директор Киркорова Геннадий Рыбак на прошлой неделе сказал изданию газета.ру, что впервые слышит об уголовном деле о подготовке теракта на концерте исполнителя.

Дело оказалось в суде во второй раз. В мае суд вернул его в прокуратуру из-за нарушений в обвинительном заключении. После этого делом занималось уже не МВД, а в СК.