Австриец Доминик Тим обыграл серба Новака Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира АТР

Встреча в Лондоне завершилась со счетом 6:7, 6:3, 7:6. Второй полуфиналист определится в матче Джоковича и швейцарца Роджера Федерера, который пройдет в четверг.
2019-11-13T05:09:00+03:00
2019-11-13T05:09:40+03:00
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05:09, 13 ноября 2019
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