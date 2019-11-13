Россиян в рамках переписи спросят, на каких языках они общаются и проживали ли за границей

Об этом РИА сообщил советник главы Росстата Павел Смелов. Новый вариант опросных листов уже одобрило правительство. По словам Смелова, это поможет проводить анализ миграционных потоков, а также разрабатывать программы по поддержке малых народов и изучать распространенность различных языков. Всероссийская перепись населения пройдет в октябре следующего года.