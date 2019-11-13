Владимир Путин наградил сына своего тренера орденом Почета

Михаил Рахлин, согласно президентскому указу, возглавляет «Клуб дзюдо Турбостроитель». Его отец, Анатолий Рахлин, преподавал в студии самбо, где в детском возрасте занимались Владимир Путин и братья Ротенберги, ставшие теперь миллиардерами. Одного из них, Бориса Ротенберга, Путин наградил накануне орденом Александра Невского за заслуги в развитии физкультуры и спорта.