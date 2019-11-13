Владимир Путин наградил сына своего тренера орденом Почета

Михаил Рахлин, согласно президентскому указу, возглавляет «Клуб дзюдо Турбостроитель». Его отец, Анатолий Рахлин, преподавал в студии самбо, где в детском возрасте занимались Владимир Путин и братья Ротенберги, ставшие теперь миллиардерами. Одного из них, Бориса Ротенберга, Путин наградил накануне орденом Александра Невского за заслуги в развитии физкультуры и спорта.
2019-11-13T05:08:00+03:00
2019-11-13T05:08:35+03:00
https://echo.msk.ru/news/2536363-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:08, 13 ноября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Протокол заседания комиссии ученого совета НИУ ВШЭ по академической этике ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать профессору НИУ ВШЭ Г.Ч. Гусейнову принести публичные извинения за сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний, повлекших за собой ущерб для деловой репутации университета…