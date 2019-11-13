Россиянину Алексею Буркову в США грозит срок заключения до 80 лет

Американский Минюст оценил ущерб от мошенничества с кредитными картами в 20 миллионов долларов. Бурков был накануне экстрадирован в США из Израиля, где его задержали в 2015 году. По сведениям израильских СМИ, Москва предлагала обменять Буркова на задержанную в транзитной зоне «Шереметьево» израильтянку Нааму Иссахар. Согласно материалам дела, в багаже у девушки, летевшей домой из Индии, нашли гашиш. Российский суд приговорил ее к 7,5 годам колонии.