Россиянину Алексею Буркову в США грозит срок заключения до 80 лет

Американский Минюст оценил ущерб от мошенничества с кредитными картами в 20 миллионов долларов. Бурков был накануне экстрадирован в США из Израиля, где его задержали в 2015 году. По сведениям израильских СМИ, Москва предлагала обменять Буркова на задержанную в транзитной зоне «Шереметьево» израильтянку Нааму Иссахар. Согласно материалам дела, в багаже у девушки, летевшей домой из Индии, нашли гашиш. Российский суд приговорил ее к 7,5 годам колонии.
2019-11-13T05:05:00+03:00
2019-11-13T05:08:08+03:00
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05:05, 13 ноября 2019
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