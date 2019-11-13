В России возник лекарственный кризис в детской онкологии

Как пишет «Новая газета», в страну перестали завозить израильский препарат «Винкристин Тева», а отечественный «Веро-Винкристин» вызывает серьезные осложнения. Издание отмечает, что в Красноярске родители 40 детей пытаются найти им лекарства любыми способами, в том числе на черном рынке, где цена одной ампулы за полгода выросла больше чем в 10 раз, почти до 5 тысяч рублей. Газета пишет, что список дефицитных препаратов растет с каждым днем, а реакции российского правительства нет
2019-11-13T05:04:00+03:00
2019-11-13T05:04:58+03:00
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05:04, 13 ноября 2019
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