В России возник лекарственный кризис в детской онкологии

Как пишет «Новая газета», в страну перестали завозить израильский препарат «Винкристин Тева», а отечественный «Веро-Винкристин» вызывает серьезные осложнения. Издание отмечает, что в Красноярске родители 40 детей пытаются найти им лекарства любыми способами, в том числе на черном рынке, где цена одной ампулы за полгода выросла больше чем в 10 раз, почти до 5 тысяч рублей. Газета пишет, что список дефицитных препаратов растет с каждым днем, а реакции российского правительства нет