Хоккеисты «Спартака» обыграли ЦСКА в матче КХЛ

Встреча в Москве завершилась со счетом 3-2. «Спартак» следующую игру проведет в Риге, где 14 ноября сыграет с местным «Динамо». ЦСКА в тот же день дома сыграет против уфимского клуба «Салават Юлаев».
2019-11-13T04:19:00+03:00
2019-11-13T04:20:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:19, 13 ноября 2019
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