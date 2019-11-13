В Ставропольском крае нашли живой 16-летнюю школьницу после двух дней поисков

По предварительным данным, никаких преступлений в отношении нее не совершено, передает местное гостелевидение со ссылкой на следователей. Искать Аурику Толстову начали в понедельник, когда она ушла в школу и не вернулась.
2019-11-13T04:18:00+03:00
2019-11-13T04:19:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:18, 13 ноября 2019
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