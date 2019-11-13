Конституционный суд Боливии признал временным главой государства оппозиционного сенатора Жанин Аньес

Она занимает пост второго вице-спикера Сената. Руководители обеих палат парламента и вице-президент покинули свои посты после отставки президента Эво Моралеса. Он сделал такое заявление под давлением армии и после трех недель протестов против фальсификаций на президентских выборах. Сейчас Моралес находится в Мексике, где получил политическое убежище.