Конституционный суд Боливии признал временным главой государства оппозиционного сенатора Жанин Аньес

Она занимает пост второго вице-спикера Сената. Руководители обеих палат парламента и вице-президент покинули свои посты после отставки президента Эво Моралеса. Он сделал такое заявление под давлением армии и после трех недель протестов против фальсификаций на президентских выборах. Сейчас Моралес находится в Мексике, где получил политическое убежище.
2019-11-13T04:18:00+03:00
2019-11-13T04:18:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:18, 13 ноября 2019
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