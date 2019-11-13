Эксперт по так называемому «маковому делу» отсудила за незаконное преследование 700 тысяч рублей

Тверской суд Москвы назначил компенсацию Ольге Зелениной, сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. В качестве заведующей химико-аналитической лабораторией Пензенского НИИ сельского хозяйства Зеленина написала заключение о том, что семена мака нельзя полностью очистить от алкалоидов опия. Следы опия обнаружила таможня в партии кондитерского мака. В отношении эксперта возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий и пособничестве преступному сообществу. В декабре прошлого года присяжные оправдали Зеленину, а затем были оправданы еще 13 фигурантов этого дела.
2019-11-13T04:18:00+03:00
2019-11-13T04:18:24+03:00
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04:18, 13 ноября 2019
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