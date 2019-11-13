Премьер-министр Эстонии потребовал извинений от лидера оппозиции

Юри Ратас заявил, что фактически его обвинили в подготовке к госизмене. В своем «Фейсбуке» политик отметил, что такого рода высказывания нуждаются либо в серьезных доказательствах, либо за ними должны последовать публичные извинения. Накануне лидер Партии реформ Кайя Калласс заявила в интервью телерадиокомпании ERR, что не собирается идти работать в кабинет Ратаса, потому что, по ее мнению, он продал бы Эстонию при первой же возможности ради того, чтобы остаться премьером.