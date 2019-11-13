Премьер-министр Эстонии потребовал извинений от лидера оппозиции

Юри Ратас заявил, что фактически его обвинили в подготовке к госизмене. В своем «Фейсбуке» политик отметил, что такого рода высказывания нуждаются либо в серьезных доказательствах, либо за ними должны последовать публичные извинения. Накануне лидер Партии реформ Кайя Калласс заявила в интервью телерадиокомпании ERR, что не собирается идти работать в кабинет Ратаса, потому что, по ее мнению, он продал бы Эстонию при первой же возможности ради того, чтобы остаться премьером.
2019-11-13T03:08:00+03:00
2019-11-13T03:29:23+03:00
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03:08, 13 ноября 2019
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