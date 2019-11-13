«Фейсбук» объявил о запуске системы электронных платежей

На этой неделе она станет доступной пользователям в США. Сначала новые возможности появятся в самой соцсети и ее мессенджере, потом в «Инстаграме» и «Вотсапе», которые принадлежат той же компании. В ее блоге говорится, что пользователи смогут делать покупки, жертвовать на благотворительность и переводить друг другу деньги. Все это основано на действующей финансовой инфраструктуре и не связано с криптовалютным проектом «Фейсбука».