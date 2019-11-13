На Украине задержана сотрудница администрации президента по подозрению в коррупции

Ее имя не раскрывается. Как сообщили в офисе Владимира Зеленского, в президентской администрации подозреваемая работала с 2005 года и сейчас возглавляет один из ключевых департаментов. По данным Антикоррупционной прокуратуры, ей будет предъявлено обвинение в причастности к получению взятки в 300 тысяч долларов за содействие в назначении на руководящую должность в «Нафтогазе».
2019-11-13T03:06:00+03:00
2019-11-13T03:27:21+03:00
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03:06, 13 ноября 2019
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