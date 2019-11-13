На Украине задержана сотрудница администрации президента по подозрению в коррупции

Ее имя не раскрывается. Как сообщили в офисе Владимира Зеленского, в президентской администрации подозреваемая работала с 2005 года и сейчас возглавляет один из ключевых департаментов. По данным Антикоррупционной прокуратуры, ей будет предъявлено обвинение в причастности к получению взятки в 300 тысяч долларов за содействие в назначении на руководящую должность в «Нафтогазе».