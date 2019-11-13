Полномочия временного президента Боливии взяла на себя сенатор Жаннин Аньес

Законность такого шага подтвердил Конституционный суд страны. Аньес оказалась первой в очереди из тех, кто вправе получить мандат на управление страной, сообщает издание «Тьемпос». После отставки президента Эво Моралеса свои посты покинули вице-президент и руководители обеих палат парламента. Жаннин Аньес занимает должность второго заместителя председателя Сената. Теперь в ее обязанность входит объявление досрочных выборов, а также формирование временных органов власти.

Бывший президент Боливии Эво Моралес улетел в Мексику, где получил политическое убежище.