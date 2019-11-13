В Дагестане женщины попытались штурмовать офис «Газпрома» из-за отсутствия отопления

Жительницы Хасавюрта хотели выломать дверь. Их было, по разным данным, от 40 до 100 человек, сообщает дагестанское издание «Черновик». Прибывшие полицейские составили на них протоколы, но задерживать не стали. МВД Дагестана в «Инстаграмме» отметило, что собравшиеся нарушили закон, но их гнев праведный. В администрации Хасавюрта сообщили, что инцидент произошел в понедельник.
2019-11-13T03:05:00+03:00
2019-11-13T03:26:16+03:00
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03:05, 13 ноября 2019
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