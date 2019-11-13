Владимир Путин наградил бизнесмена Бориса Ротенберга орденом Александра Невского

Ротенберг отмечен за заслуги в развитии физкультуры и спорта и активную общественную деятельность. Как передает ТАСС, в указе президента он назван гендиректором общества содействия развитию спортивных видов единоборств «Отечество». Братья Борис и Аркадий Ротенберги известны как давние друзья Владимира Путина. Все они в детстве занимались в одной студии самбо.