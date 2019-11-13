Власти США намерены ужесточить обвинения в отношении россиян по делу о вмешательстве в выборы

По сведениям агентства «Блумберг», в документ внесут пункт о заговоре. Новые фигуранты не появятся. В феврале 2018 года обвинения во вмешательстве в президентские выборы, были предъявлены 13 россиянам, среди которых бизнесмен Евгений Пригожин, а также трем компаниям, которые, по данным СМИ, с ним связаны. Ожидается, что судебный процесс начнется в апреле.
2019-11-13T02:07:00+03:00
2019-11-13T02:07:49+03:00
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02:07, 13 ноября 2019
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