Власти США намерены ужесточить обвинения в отношении россиян по делу о вмешательстве в выборы

По сведениям агентства «Блумберг», в документ внесут пункт о заговоре. Новые фигуранты не появятся. В феврале 2018 года обвинения во вмешательстве в президентские выборы, были предъявлены 13 россиянам, среди которых бизнесмен Евгений Пригожин, а также трем компаниям, которые, по данным СМИ, с ним связаны. Ожидается, что судебный процесс начнется в апреле.