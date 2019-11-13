На процессе по делу «Седьмой студии» сегодня начнется допрос свидетелей

Первой задавать вопросы будет сторона обвинения. До этого прокурор выборочно зачитывал материалы дела, в котором более 270-ти томов. Сторона защиты в Мещанском суде подчеркивает, что у обвинения нет никаких доказательств.

Театрального режиссера Кирилла Серебренникова и его коллег по «Седьмой студии» обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на спектакли. Все фигуранты свою вину отрицают. Это повторный процесс – в сентябре суд вернул дело в прокуратуру из-за выявленных недостатков.