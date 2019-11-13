Депутаты Мосгордумы требуют проверить прокурора Москвы

Глава фракции «Яблока» Максим Круглов и представитель КПРФ Елена Шувалова отреагировали на расследование ФБК. Круглов сказал «Новой газете», что намерен сегодня направить обращение на имя президента Владимира Путина.

Денис Попов был назначен прокурором Москвы в сентябре. Он потребовал взыскать с Фонда борьбы с коррупцией, основанного Алексеем Навальным, 5 миллионов рублей в пользу Росгвардии за летние протесты.

Согласно расследованию ФБК, на мать чиновника оформлена дача на Рублевке, а на бывшую жену – квартира в Испании, рыболовная база в Астраханской области и строительная фирма в Черногории.