В Мексике полицейские перекрыли дорогу в столичный аэропорт

Они потребовали от властей выплат компенсаций за службу. Как сообщает газета «Универсаль», протестующие полицейские попытались прорвать оцепение и войти в пассажирский терминал, поэтому их коллеги применили слезоточивый газ. В столкновении пострадали 10 человек, четверо были задержаны.