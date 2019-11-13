В Мексике полицейские перекрыли дорогу в столичный аэропорт

Они потребовали от властей выплат компенсаций за службу. Как сообщает газета «Универсаль», протестующие полицейские попытались прорвать оцепение и войти в пассажирский терминал, поэтому их коллеги применили слезоточивый газ. В столкновении пострадали 10 человек, четверо были задержаны.
2019-11-13T01:07:00+03:00
2019-11-13T01:08:04+03:00
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01:07, 13 ноября 2019
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