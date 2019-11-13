На Украине собираются отменить призыв в армию

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что модель срочной службы не имеет будущего. По его словам, дорожная карта по отмену призыва будет представлена в следующем году. В интервью радио «Армия FM» министр выразил надежду, что со временем срочная служба будет полностью отменена.