Мосгорсуд отменил штраф мигранту из Киргизии, который был задержан на акции 10 августа

Суд пришел к выводу, что в несогласованных протестах он не участвовал. Ранее Зюзинский районный суд оштрафовал Дилмурата Тойчу на 10 тысяч рублей. В качестве доказательства были приняты показания полицейских о том, что задержанный якобы выкрикивал лозунги и нарушал общественный порядок. Будут ли привлечены к ответственности сотрудники МВД за предположительно ложные обвинения, неизвестно.
2019-11-13T01:05:00+03:00
2019-11-13T01:06:11+03:00
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01:05, 13 ноября 2019
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