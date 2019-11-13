Мосгорсуд отменил штраф мигранту из Киргизии, который был задержан на акции 10 августа

Суд пришел к выводу, что в несогласованных протестах он не участвовал. Ранее Зюзинский районный суд оштрафовал Дилмурата Тойчу на 10 тысяч рублей. В качестве доказательства были приняты показания полицейских о том, что задержанный якобы выкрикивал лозунги и нарушал общественный порядок. Будут ли привлечены к ответственности сотрудники МВД за предположительно ложные обвинения, неизвестно.