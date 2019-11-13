Обвиняемому в хакерстве россиянину Алексею Буркову в США грозит до 80 лет тюрьмы

Это сообщили в американском Минюсте. Ущерб от мошенничества с кредитными картами в ведомстве оценивают в 20 миллионов долларов.

Бурков был задержан в Израиле в 2015 году, накануне его передали США. Россия пыталась опротестовать экстрадицию.

По сведениям израильских СМИ, Москва предлагала обменять Буркова на задержанную в транзитной зоне «Шереметьево» израильтянку Нааму Иссахар. Согласно материалам дела, в багаже у девушки, летевшей домой из Индии, нашли гашиш. Российский суд приговорил ее к 7,5 годам колонии.