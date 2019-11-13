Депутаты Мосгордумы потребовали проверить информацию из расследования ФБК об имуществе прокурора Москвы Дениса Попова

В случае ее подтверждения, они потребуют его отставки. Об этом «Эху» рассказал депутат от партии «Яблоко» Максим Круглов. Ранее Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, согласно которому Попов владеет имуществом более чем на 3,5 миллиона евро.
2019-11-13T00:11:00+03:00
2019-11-13T00:12:47+03:00
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00:11, 13 ноября 2019
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