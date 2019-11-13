Депутаты Мосгордумы потребовали проверить информацию из расследования ФБК об имуществе прокурора Москвы Дениса Попова

В случае ее подтверждения, они потребуют его отставки. Об этом «Эху» рассказал депутат от партии «Яблоко» Максим Круглов. Ранее Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, согласно которому Попов владеет имуществом более чем на 3,5 миллиона евро.