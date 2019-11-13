Бывший президент Боливии Эво Моралес прилетел в Мехико. Вместе с ним прибыли его дочь, экс-вице-президент и бывший министр здравоохранения Боливии. В аэропорту сразу после прилета Моралес выразил признательность президенту Мексики за предоставление политического убежища.

Ранее Эво Моралес сообщил в Twitter, что после отставки его укрывали члены профсоюзов производителей коки из департамента Кочабамба. К твиту приложена фотография, на которой он лежит на покрывале на полу. «Так я провел первую ночь после того, как был вынужден отказаться от поста президента из-за госпереворота» — написал Моралес.

В минувшее воскресенье вооруженные силы Боливии вынудили его подать в отставку на фоне массовых протестов в стране. Они начались после выборов 20 октября. Оппозиция не признала их результатов. 60-летний Эво Моралес бессменно занимал пост президента с 2005 года

С уходом Моралеса беспорядки в стране не утихли. Происходят поджоги и нападения на дома чиновников, в основном в крупных городах, такие как Ла-Пас, Кочабамба и Санта-Крус. Как пишет газета Razon, в столице Боливии погибли 2 человека. Ранее сообщалось о 12 пострадавших. По сведениям полиции, задержаны

порядка 170 человек.

Крупнейший боливийский профсоюз рабочих дал властям 24 часа на восстановление порядка в стране. В противном случае он пригрозил бессрочной забастовкой.