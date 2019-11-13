Авиакомпания «Аэрофлот» лишила бонусных миль пассажира за провоз в салоне кота, вес которого превысил нормативы

В соцсетях перевозчика раскритиковали.

В «Аэрофлоте» провели служебное расследование, которое показало, что пассажир Михаил Галин умышленно нарушил правила перевозчика – он пронес на борт самолета, летевшего из Москвы во Владивосток кота, который весит более 8 килограммов, то есть больше установленной нормы. Галин при регистрации на рейс подменил своего кота дублером – очень похожей кошкой. Это подтвердили записи с видеокамер. Кроме того, в салоне мужчина доставал животное из переноски, что также нарушает правила авиакомпании. За это всего накопленные бонусные мили, около 370 тысяч, аннулировали, а счет закрыли. Сам Галин признал, что был неправ, но реакция соцсетей ожидаема – пользователи встали на сторону кота. Компанию упрекнули в отсутствии чувства юмора, а PR-службу перевозчика – в неумении обернуть безобидную ситуацию в свою пользу.

Это далеко не первый случай, когда решения «Аэрофлота» о лишении клиента миль встречает бурную критику в соцсетях.