Комиссия президентского Совета по правам человека сегодня обсудит приговоры фигурантам т.н. «московского дела»

Ключевой вопрос на заседании Комиссии СПЧ по гражданским свободам – насколько обвинения были соразмерны содеянному. Об этом сообщил глава Совета Валерий Фадеев. В интервью агентству «Интерфакс» он рассказал, что к некоторым материалам у СПЧ есть вопросы. В частности, речь может идти о том, что одинаковые обвинения участникам протестной акции 27 июля могли быть, по мнению Совета, предъявлены за разного рода действия. Сам Фадеев считает, что перегибы в некоторых обвинениях фигурантов «московского дела» есть. В каких именно, он не уточнил. На заседание комиссии СПЧ, как сообщается на его сайте, приглашены лучшие правоведы, входящие в состав Совета. Их имена также не называются. Фадеев возглавил СПЧ в середине октября: тогда он говорил, что понимает реакцию столичных властей на несогласованные акции, прошедшие этим летом в Москве.

В настоящий момент по «московскому делу» осуждены шестеро человек, еще более десятка находятся под следствием.