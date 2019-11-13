Российский гражданин Алексей Бурков предстал перед судом в США

Судья Восточного округа штата Виргиния Джон Андерсон объявил, что заседание, на котором будет решаться вопрос об аресте до суда, состоится в пятницу. До этого времени он останется под стражей, передает РИА Новости. Буркову грозит до 30 лет тюрьмы по пяти преступным эпизодам, связанным с хакерством. Он был задержан в 2015 году в Израиле и экстрадирован сегодня в США.