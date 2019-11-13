Парламент Боливии не может начать чрезвычайные заседания для обсуждения политического кризиса и отставки Эво Моралеса

Депутаты должны были собраться еще два часа назад. Однако, как видно на кадрах, показанных в эфире телеканала «Унитель», зал нижней палаты, где должно проходить обсуждение, практически пуст.

В нем нет ни одного депутата от партии «Движение к социализму», которой принадлежит большинство в обеих палатах.

Аналогичная картина наблюдается и в зале Верхней палаты.

Ранее сторонники Моралеса заявили, что не будут участвовать в сегодняшнем заседании. При этом, для принятия решения необходим кворум.