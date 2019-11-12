«Гринпис» призвалМинприроды принять срочные меры по сокращению и предотвращению загрязнения окружающей среды пластиком

«Гринпис» призвал министерство природных ресурсов принять срочные меры по сокращению и предотвращению загрязнения окружающей среды пластиком. В частности, предлагается запретить одноразовые пакеты, влажные салфетки, трубочки для напитков, а также палочки для воздушных шаров и конфет. Об этом говорится в открытом письме экологов главе ведомства Дмитрию Кобылкину. Для использования многоразовых товаров, тары и упаковки «Гринпис» предлагает применять меры экономического стимулирования, изменив соответствующим образом законодательство.

В обращении также упоминаются окурки. Стоимость их переработки Гринпис предлагает полностью возложить на компанию-производителя.

Это может отразиться на цене сигарет. Такое мнение высказал Эху исполнительный директор общероссийского Движения за права курильщиков Андрей Лоскутов. Он заметил, что гораздо эффективнее будет воспитывать в людях дисциплину и культуру самостоятельно утилизировать окурки, а не бросать их в неположенных местах