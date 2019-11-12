Минюст включил чешскую некоммерческую организацию «Человек в беде» в список нежелательных

Об этом сообщается на сайте ведомства. Причины такого решения не уточняются.

Как говорится на сайте организации, она действует с 1992-го года более чем в 30-ти странах. «Человек в беде» оказывает гуманитарную помощь по всему миру, помогает бороться с нищетой, занимается поддержкой гражданского общества и защитой прав человека, особенно в странах с тоталитарными режимами. В числе десятков спонсоров и партнеров НКО указаны Всемирный банк и Еврокомиссия. Организация «Человек в беде» работала в Чечне с 2000 года: в частности доставляла еду и одежду в Грозный, ремонтировала школы и больницы, помогала с возвращением беженцев, однако в 2005 году власти не продлили им аккредитацию для работы в России после обвинений в связях с сепаратистами. Они также доставляли гуманитарную помощь жителям Донбаса с начала боевых действий весной 2014 года, пока власти самопровозглашенной ДНР в 2016 году тоже не продлили им аккредитацию.