Суд Ростова-на-Дону приговорил врача-нарколога Каклюгина к 4-м годам лишения свободы по обвинению в сбыте наркотиков

Об этом сообщил «МБХ медиа» его отец Владимир Каклюгин. По его словам, защита намерена обжаловать приговор из-за его политического характера.

С 2015 года Николай Каклюгин возглавлял в Краснодаре местное отделение организации «Матери против наркотиков» и, как писала «Новая газета», активно боролся с сектами, которые занимались реабилитацией наркозависимых.

Каклюгина задержали в Ростове-на-Дону в октябре прошлого года. Полиция сообщила, что в его куртке нашли более 10-ти граммов спайса. При этом его отпечатков пальцев на пакете не обнаружено. В деле нет ни прослушки, ни записей разговоров. Есть лишь секретный свидетель, который якобы указал на Николая, рассказал его отец. По его словам, следователи даже не выясняли на допросе, откуда у врача наркотики и куда он собирался их сбывать.

В октябре бывший полковник полиции Ростова-на-Дону Наталья Разумная призналась, что ее коллеги сфабриковали это дело, подбросив запрещенные вещества. Во время заключения в СИЗО Каклюгин трижды объявлял голодовку, требуя, чтобы его дело расследовал центральный аппарат Следственного комитета. Порядка 3-х тысяч человек, в числе которых правозащитники, писатели, журналисты и священники, подписали петицию с требованием освободить врача.