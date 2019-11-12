Ушедший в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес этим вечером прибыл в Мехико. У трапа его встретил глава мексиканского МИДа. Вместе с бывшим главой государства прилетели его дочь, экс-вице-президент и бывший министр здравоохранения Боливии. В аэропорту сразу после прилета Моралес выразил признательность президенту Мексики за предоставление политического убежища.

Эво Моралес подал в отставку в минувшее воскресенье после того, как на фоне массовых протестов вооруженные силы страны отказались его поддерживать. Экс-президент назвал происходящее государственным переворотом.

В свою очередь, временная глава страны Жанин Аньес считает, что смена власти в Боливии совершенно законна. Президент не имел права так долго занимать эту должность.

Тем временем депутаты-сторонники Моралеса отказались участвовать в сегодняшнем заседании чрезвычайной сессии парламента Боливии, на котором планируется юридически оформить отставку Эво Моралеса и назначить временного руководителя государства. Латиноамериканский телеканала «Телесур» отмечает, что для принятия решений необходим кворум, в то время как представители «Движения к социализму» составляют две трети депутатского корпуса.