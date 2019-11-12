Вашингтон и Москва ведут консультации о возможной передаче захваченных в Сирии россиян, присоединившихся к террористам

Вашингтон и Москва ведут консультации о возможной передаче захваченных в Сирии россиян, присоединившихся к террористическим группировкам. Об этом сообщил представитель Госдепартамента. По его словам, россияне проявили некоторый интерес к возвращению этих людей, но это все на начальных стадиях.