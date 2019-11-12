Смертная казнь в Белоруссии может быть отменена

Белоруссия может отменить смертную казнь. Этого не исключил президент страны Александр Лукашенко. Он отметил, что принято это решение может быть только через референдум. «Мы двигаемся в этом направлении», — добавил глава государства.

Ранее сегодня президент Австрии Александер Ван дер Беллен сказал, что Белоруссия не сможет войти в Совет Европы до тех пор, пока в этой стране не отменят смертную казнь.