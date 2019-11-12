Эво Моралес заявил, что предоставление политического убежища Мексикой спасло ему жизнь

Бывший президент Боливии Эво Моралес, прилетевший этим вечером в Мехико, заявил, что предоставление политического убежища Мексикой спасло ему жизнь. По его словам, на родине готовилась операция по его захвату. Сразу по прилете в аэропорту Моралес рассказал, что сотрудник службы безопасности армии показал ему сообщения, где ему предлагали 50 тысяч долларов за то, чтобы выдать экс-главу государства преследователям.