Эво Моралес заявил, что предоставление политического убежища Мексикой спасло ему жизнь

Бывший президент Боливии Эво Моралес, прилетевший этим вечером в Мехико, заявил, что предоставление политического убежища Мексикой спасло ему жизнь. По его словам, на родине готовилась операция по его захвату. Сразу по прилете в аэропорту Моралес рассказал, что сотрудник службы безопасности армии показал ему сообщения, где ему предлагали 50 тысяч долларов за то, чтобы выдать экс-главу государства преследователям.
2019-11-12T22:30:00+03:00
2019-11-12T22:32:16+03:00
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22:30, 12 ноября 2019
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