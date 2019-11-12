Хозяин толстого кота, лишившийся бонусных миль за нарушение правил перелетов, не имеет претензий к «Аэрофлоту». Об этом телеканалу «Москва 24» рассказал сам Михаил Галин.

Ранее Галин взял с собой в салон самолета кота, чей вес превышает допустимые 8 килограмм, и рассказал об этом в соцсетях. За это нарушение «Аэрофлот» аннулировал почти 400 тысяч бонусных миль пассажира.