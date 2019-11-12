Бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев, по некоторым данным, оказался одним из тех, кто может лишиться гражданства Кипра. Его адвокат это отрицает. Ранее власти острова запустили процесс отзыва «золотого паспорта» у девяти россиян, имена которых не назывались.

О том, что Дмитрий Ананьев оказался впервой волне тех, кого лишат кипрского паспорта, полученного по программе «гражданство в обмен на инвестиции», изданию «Открытые медиа» рассказал источник в его окружении и работавший с ним юрист. При этом адвокат Ананьева утверждает, что информация недостоверна – власти Кипра предпринимателя об этом не извещали. О том, что бывший совладелец Промсвязьбанка получил статус резидента Кипра, стало известно в феврале на заседании Арбитражного суда. В России Ананьева и его брата обвиняют в растрате сотен миллиардов рублей кредитной организации.

Власти Кипра в начале месяца объявили об отзыве нескольких десятков паспортов, выданных иностранцам в обмен на инвестиции. Это касается тех, кто получил гражданства с нарушениями, в частности речь идет о людях, находящихся под санкциями или подозреваемых в совершении преступлений. Власти острова заявили о начале процедуры аннулирования паспортов 26 человек.

В России братья Ананьевы заочно арестованы и объявлены в международный розыск.