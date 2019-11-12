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22:04, 12 ноября 2019

Дмитрий Ананьев, по некоторым данным, оказался одним из тех, кто может лишиться гражданства Кипра

Бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев, по некоторым данным, оказался одним из тех, кто может лишиться гражданства Кипра. Его адвокат это отрицает. Ранее власти острова запустили процесс отзыва «золотого паспорта» у девяти россиян, имена которых не назывались.

О том, что Дмитрий Ананьев оказался впервой волне тех, кого лишат кипрского паспорта, полученного по программе «гражданство в обмен на инвестиции», изданию «Открытые медиа» рассказал источник в его окружении и работавший с ним юрист. При этом адвокат Ананьева утверждает, что информация недостоверна – власти Кипра предпринимателя об этом не извещали. О том, что бывший совладелец Промсвязьбанка получил статус резидента Кипра, стало известно в феврале на заседании Арбитражного суда. В России Ананьева и его брата обвиняют в растрате сотен миллиардов рублей кредитной организации.

Власти Кипра в начале месяца объявили об отзыве нескольких десятков паспортов, выданных иностранцам в обмен на инвестиции. Это касается тех, кто получил гражданства с нарушениями, в частности речь идет о людях, находящихся под санкциями или подозреваемых в совершении преступлений. Власти острова заявили о начале процедуры аннулирования паспортов 26 человек.

В России братья Ананьевы заочно арестованы и объявлены в международный розыск.



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